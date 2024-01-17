Eskişehir'de neler yaşandı? "Büyükerşen'den Özel’e DSP tehdidi" iddiası

17 Ocak 2024 06:09 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 06:10

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Yılmaz Büyükerşen'i 25 yıldır görev yaptığı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday göstermemesi iddiaları da beraberinde getirdi. Kulislerde, Büyükerşen’in Özel ile görüşmesinde adaylıkta ısrar ederek “Eğer aday göstermezseniz DSP’den aday olurum” dediği iddia ediliyor.

AYŞE ÜNLÜCE'NİN ADAYLIĞINDA ANLAŞTILAR

Türkiye gazetesinin haberine göre Özel’in Büyükerşen'in bu çıkışına karşılık, “Orta yolu bulalım. Siz dinlenin, sizin işaret ettiğiniz bir kişiyi aday gösterelim” sözleri üzerine, Büyükerşen’in “Eğer ben aday yapılmayacaksam genel sekreterim Ayşe Ünlüce aday yapılsın. Başka türlüsünü kabul etmem” karşılığını verdiği, Özel’in de bunu kabul ettiği konuşuluyor.

CHP Eskişehir teşkilatında Ünlüce’nin bürokrat kimliğinin ağır bastığı, siyaset konusunda zayıf kaldığı görüşü hâkim. Buna rağmen teşkilatın, Büyükerşen’in başka partiden aday olma tehdidine karşılık ses çıkarmadığı belirtiliyor.

AK PARTİ KOLLARI SIVADI

Öte yandan AK Parti, uzun yıllar CHP yönetiminde olan Eskişehir’i kazanmak için kolları sıvadı. İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen ve Eskişehir’de aday gösterilen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun seçimi kazanma ihtimalinin yüksek olduğu, Büyükerşen’in aday gösterilmemesinin AK Parti’yi bir adım öne geçirdiği kaydediliyor.

Eskişehir’e özel önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bunu göstermek için de bu ilin ilçe adaylarını bizzat açıklayabileceği gelen bilgiler arasında.