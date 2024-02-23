Evlenemeyenler o ile koşacak! Başkan adayından çılgın vaat

23 Şubat 2024 13:52 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 13:52

31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan rekabet nedeniyle politikacılar arasında çoğu zaman gerginlik yaşansa da Kahramanmaraş'ta bu durumun tam tersi bir manzara ortaya çıktı. Ekinözü ilçesinde bağımsız belediye başkanı adayı olan Fahrettin Bozkurt'un renkli propagandası duyanları şaşkına çevirdi.

Ekinözü Belediye Başkanlığına bağımsız adaylığını koyan Fahrettin Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara seslendi.

"BAŞKAN SEÇİLİRSEM BEKAR KALMAYACAK"

Belediye Başkanı seçilmesi durumunda gerçekleştireceği vaadi açıklayan Fahrettin Bozkurt, ilçede genç veya yaşlı fark etmeden bekar olan herkesin evlenmesi için elinden geleni yapacağını söyleyip vatandaşlardan destek istedi.

İlçede bekar kimsenin kalmayacağını söyleyen Bozkurt, şöyle devam etti:

"BEKAR GENÇLİK KOYARSAM BENİ PARÇALASINLAR"

"Ben başkan heveslisi ve mal sevdalısı değilim. Sizlere hizmetkar olmak için buradayım. Burada bir bekar gençlik koyarsam beni burada parçalasınlar. Arkadaşlar gençlik çok önemli. Devletten alırsam alırım almazsam param var harcarım. Gençlik bekar kalmaz. Bütün gençler bekar. Genç ve yaşlıların hepsini bekar bırakmayacağım."