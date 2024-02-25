Fatih Belediye Başkanı'ndan 'davet' polemiği yorumu: İmamoğlu polemikçi bir başkan

25 Şubat 2024 15:43 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 16:02

Yerel seçimlere çok az bir süre kala İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum arasında 'Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı açılışına davet' polemiği yaşandı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki davetiye polemiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açılışı yapılacak projenin İstanbul için bir polemik değil, bir sevinç kaynağını olduğunu aktaran Turan, "Ayıp ama kamuoyunun gündemi bu değil. Bir açılış var bu sevinç hepimizin sevinci. İstanbul Belediye Başkanının da sevinci. Şunu söylemek durumundayım. Ekrem bey nasıl benim eski arkadaşımsa Murat Kurum da benim eski çalışma arkadaşım. İkisini de tanıyan insan olarak söylüyorum. Ekrem Bey polemik konusunda çok başarılı. Murat Bey de polemik konusunda başarısız. Çalışma arkadaşı olarak söylüyorum. Murat Bey bir şey de çok başarılı. Çünkü bizim disiplinimizde sadece ve sadece çalışmak var insanlar için hizmet etmek var" dedi.

"İMAMOĞLU SADECE POLEMİKLERİYLE ANILACAK"

İmamoğlu'nun görevi boyunca yaptığı işler üzerinden eleştiren Turan, "Eğer bu seçimde Sayın İmamoğlu İstanbul’da seçimi kaybedecek olsa ya da bugün görevi bırakacak olsa, ben kamuoyuna soruyorum. Sayın İmamoğlu bu şehirde hangi hizmetiyle hangi özelliğiyle anılacak. İstanbul eğer bu dönemde Sayın Ekrem İmamoğlu kaybettiğinde bir tek şeyle anılacak bu 5 yılda polemikleriyle anılacak. Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Bakanlara laf yetiştirmesiyle anılacak" ifadelerini kullandı.

"BİZ SADECE VE SADECE ÇALIŞIYORUZ"

İstanbul’un ihtiyacını görecek konuşacak polemik yapmayacak çalışacak çalışkan bir başkana ihtiyaçları olduğunu belirten Turan, "Bana vatandaşımızın karar vereceği şu. Sadece polemiklerin peşinden koşan polemikler üreten bir başkan mı seçecek; yoksa çalışacak bir başkan mı seçecek. Biz de belediye başkanlığı yapıyoruz. Biz de istesek her gün bir polemikle gündeme gelebilirim ama sadece ve sadece çalışıyoruz" diye konuştu.