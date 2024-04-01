01 Nisan 2024 00:53 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:27
Fatih Erbakan yerel seçimi değerlendirdi: Yüzde 8,7 oy aldık
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunu değerlendirdi. Erbakan, “Partimiz Türkiye genelinde yüzde 8,7 oy oranına ulaşmış bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Yeniden Refah Partisi 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye’de 3. Parti oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Fatih Erbakan'ın seçim açıklaması şu şekilde:
“Partimiz Türkiye genelinde yüzde 8,7 oy oranına ulaşmış bulunmaktadır. Yeniden Refah Partimiz, 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni ve Yozgat Belediyesi’ni Yeniden Refah Partimiz kazanmıştır. 43 ilçe ve 24 belde belediyesini Yeniden Refah Partimiz kazanmıştır.
Toplamda 69 belediyeyi Yeniden Refah Partimiz kazanmış oluyor.”
Kaynak: TGRT Haber