Fatih Erbakan yerel seçimi değerlendirdi: Yüzde 8,7 oy aldık

01 Nisan 2024 00:53 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:27

Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan'ın hayatı ve biyografisi

Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan'ın hayatı ve biyografisi

Yeniden Refah Partisi Yozgat adayı Kazım Arslan ilk verilere göre yüzde 37,28 oy aldı

Yeniden Refah Partisi Yozgat adayı Kazım Arslan ilk verilere göre yüzde 37,28 oy aldı

Yeniden Refah Partisi 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye’de 3. Parti oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Fatih Erbakan'ın seçim açıklaması şu şekilde:

“Partimiz Türkiye genelinde yüzde 8,7 oy oranına ulaşmış bulunmaktadır. Yeniden Refah Partimiz, 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni ve Yozgat Belediyesi’ni Yeniden Refah Partimiz kazanmıştır. 43 ilçe ve 24 belde belediyesini Yeniden Refah Partimiz kazanmıştır.

Toplamda 69 belediyeyi Yeniden Refah Partimiz kazanmış oluyor.”