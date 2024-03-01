Fatih Erbakan'dan dikkat çeken benzetme: Nasıl kurtulacağız bu canavardan?

01 Mart 2024 14:46 - Güncelleme : 01 Mart 2024 14:52

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Düzce'de partililerle bir araya geldi ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi yapılan anketlerle ilgili konuşan Erbakan, "Bizi 14 Mayıs öncesi anketler yüzde 1 gösteriyordu. Yaklaşık yüzde 3 oy aldık. Şimdi yüzde 6-7 gösteriyorlar, aynı oranla çarparsanız seçimde yüzde 20 alacağımızın bir göstergesidir. İnşallah Cenab-ı Allah en büyük muafiyetleri, zaferleri nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"2028'DE YRP'NİN İKTİDARINA YOL AÇACAK"

Bu seçimde alacakları sonuç ve ortaya koyacakları muazzam çıkış kendilerini 2028 seçimlerine taşıyacağını aktaran Erbakan, "2028'de Yeniden Refah'ın iktidarına yol açacak. Bu yüzden bu seçimler çok önemli. Yeniden Refah'ın iktidarı neden önemli? Gazze için önemli, Arakan için önemli, Keşmir için önemli, Doğu Türkistan için önemli, bütün mazlumların ve ezilenlerin kurtuluşu için önemli" dedi.

EMEKLİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Emeklilere ve maaşlarına dikkat çeken Erbakan, "Türkiye'de de 10 bin lira emekli maaşı ile inim inim inleyen milyonlarca emekli, 17 bin lira asgari ücretle inleyen milyonlarca çalışan için önemli. Açlık sınırı 19 bin lirayı geçti, yoksulluk sınırı Türkiye'de 52 bin 300 TL oldu. Türkiye’de evine ayda 52 bin liranın üzerinde gelir giren kaç hane var acaba? Yüzde 15. Türkiye'de halkın yüzde 85’i yoksul, yüzde 45’i de aç. Matematik olarak geliri açlık sınırının altında. Bu tablodan kurtulmak için Milli Görüş iktidarı lazım. Nasıl kurtulacağız? Biz mutabakat metnimize bunları yazdık, uygulanmadı. Uygulansaydı bu tablolarla karşılaşmazdık. Denk bütçe yapacağız, faiz canavarından kurtulacağız, kamuda israfı önleyeceğiz, yeniden kaynak üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN EMEKLİ MAAŞIYLA İLGİLİ SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Erbakan, "Emekliye bu söylediğin zammı versin 1.4 trilyon liraya mal oluyor' diyor Cumhurbaşkanı. '1.4 trilyonu nereden vereceğiz?' diyor. Evet, yılda 1.25 trilyon lira faiz ödersek, emekliye verecek parayı bulamayız. 2024’te devletin faize ödeyeceği para 1.25 trilyon lira. 16 milyon emeklinin maaşının 17 bin liraya çıkarılmasının maliyeti 1.4 trilyon lira; yani sadece faiz canavarından kurtulsanız 16 milyon emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartabiliyorsun" diye konuştu.

"NASIL KURULUCAZ BU FAİZ CANAVARINDA"

Faizi 'canavara' benzeten Fatih Erbakan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl kurtulacağız faiz canavarından? Denk bütçe yaparak, borçlanmayarak, kamuda israfı önleyerek ve kaynak üreterek. Çünkü kaynak üretemezsen borçlanıyorsun, borçlanınca faiz ödüyorsun. Bu faiz canavarı da katlanarak büyüyor. Bir senede ödenen faiz iki katına çıktı. 2025'te bir iki misline daha çıkacak. Faizden kurtulsak ne emeklinin derdi kalır, ne memurun derdi kalır, ne EYT’linin derdi kalır, ne de atanamayan öğretmenin derdi kalır. İşte bütün bunların hayata geçirilmesi için 2028'de Milli Görüş iktidarı lazım. Buruya giden yolda 31 Mart seçimlerinden geçiyor"