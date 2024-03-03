Fatih Erbakan'dan yerel seçim mesajı: YRP damgasını vuracak

03 Mart 2024 15:44 - Güncelleme : 03 Mart 2024 17:25

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. YSK, kesinleşen aday listelerini panoya asarken parti liderleri de adaylar gibi seçim çalışmalarına devam ediyor. Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan da Samsun'un Çarşamba ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

"YRP ADIM ADIM İKTİDARA YÜRÜYOR"

Kendilerinin gazete ve televizyonların parlatmasıyla yürümediğinin altını çizen Erbakan, "Trilyonlarca lira hazine yardımı alarak yürümüyoruz. İktidar gücü ile yürümüyoruz. Dış güçlerin desteği ile yürümüyoruz. YRP Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart seçimlerine damgasını vurmaya hazırlanıyor. Yeniden Refah'ın yerel yönetimlerindeki iktidarının ayak seslerini duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi adım adım iktidara yürüyor" dedi.

31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, ardından da 2028 yılında merkezi hükümette iktidar olacaklarını söyleyen Erbakan, 31 Mart'ta YRP'nin iktidar olması ahlaklı belediyeciliğin hakim olması içim önemli olduğunu aktardı.

"HALKA HİZMET, HAKK'A HİZMETTİR"

Ahlaklı belediyecilik her şeyden önce adalet demek olduğunu Söyleyen Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik merhamet demektir. Kendisine oy vermemiş olsa da merhamet göstermek. Ahlaklı belediyecilik liyakat demektir. Ahlaklı belediyecilik bereket demek. Bütün belediyeler borç batağında. Ahlaklı belediyecilik demek denk bütçe demektir. Borç ve faiz olmaması demektir. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren, rantçı belediyeciliğe, heykelci belediyeciliğe ve örgütçü belediyeciliğe milletimiz ile birlikte son vereceğiz ve ahlaklı belediyecilik görevini başlatacağız" ifadelerini kullandı.