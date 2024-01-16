Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aday gösterileceği yer resmen duyuruldu

16 Ocak 2024 13:46 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:02

Yerel seçimlere sayılı günler kala tüm partilerin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Partileri adayları yavaş yavaş netleşmeye devam ederken Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili TKP'den İstanbul Kadıköy'de dengeleri bozacak bir adım geldi.

TKP, Maçoğlu'nu yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul'daki kalesi olan Kadıköy'den aday göstereceğini resmen duyurdu.

TKP'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler sonuçları itibarıyla; düzen partileri arasında ya da kendi içlerinde kent rantının nasıl yönetileceği ve kimler tarafından paylaşılacağı üzerinden şekillenmektedir. Halkın yerel yönetimlere oy kullanmak dışında her biçimdeki katılımını dışlayan, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi, emekçilerin hakları, barınma, ulaşım, eğitim, kültür ve sanat alanları başta olmak üzere toplumun mutluluğunu, sağlık ve refahını merkeze koymak yerine, belediyeleri bir şirket gibi görüp kâr ve rant odaklı bir kurum olarak kurgulayan bu anlayışı değiştirmek zorundayız.

"BELEDİYE HİZMETLERİ SERMAYE ÇEVRELERİNİN KAR KAPISI HALİNE GELDİ"

Ülkemizde istisnalar dışında Kadıköy’ün de parçası olduğu binin üzerinde belediye benzer durumdadır. Her bir yerelin sorunları ağırlaşmış, halkın vergileri ile ortaya çıkan olanaklar üzerinden sürdürülmesi gereken belediye hizmetleri sermaye çevrelerinin kâr kapısı haline gelmiş, halk belediyeye ve belediye hizmetlerine yabancılaşmıştır.

Bugün Türkiye’de düzen belediyeciliği olarak özetleyebileceğimiz bu tablo, yerel yönetimlerde yeni bir yaklaşımın ne kadar yakıcı hale geldiğini göstermektedir. Sözünü ettiğimiz bu yeni yaklaşım ranta kapalı, sermayenin değil halkın çıkarlarını gözeten, halkın her ölçekte yönetime katıldığı, eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışıdır. İhtiyacımız olan komünist esaslara dayalı, halkın kendisini ve kentini yönettiği şeffaf, demokratik halkçı belediyeciliktir.

Komünist esaslara dayalı halkçı belediyecilik mümkündür. On yıl önce Ovacık’ta, daha sonra Dersim-Tunceli merkezde başarıyla yürütülen yerel ittifak modeli bunun son örneği olmuştur. 2014 yılında Ovacık’ta Ovacık Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak TKP listesinden seçime girerek kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019’da aynı başarıyı Dersim merkezde Dersim Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak yinelemiş, halkımız Türkiye’nin her yerinde büyük bir heyecanla ve “Komünist Başkan” yakıştırmasıyla bu başarıyı olumlamıştır"

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Fatih Mehmet Maçoğlu 20 Aralık 1968 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Zaza olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 54 yaşındadır. Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra laborantlık yaptı. Fatih Mehmet Maçoğlu, Gülistan Maçoğlu ile evlidir. Aynı zamanda iki tane çocuğu vardır.

Fatih Mehmet Maçoğlu, 2014 yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden aday oldu. Bu seçimlerde %36,1 oy alarak Ovacık Belediye Başkanı oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Tunceli belediye başkanı oldu. 2019 yılından beri Tunceli'nin belediye başkanı olarak görevini sürdürüyor.