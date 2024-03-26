Fatma Şahin'den Gaziantep'e metro müjdesi: 9 istasyonlu geliyor 

26 Mart 2024 22:20 - Güncelleme : 26 Mart 2024 22:21

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den tekrar aday gösterilen Fatma Şahin, katıldığı bir canlı yayında Gaziantep için metro projesini duyurdu.

"Neden hala istediğimiz kadar kadınlara siyasetlere ana kadrolarda görev verilmiyor?" sorusunu cevaplayan Şahin, "Aslında verilmeye çalışılıyor alan çok zor, siyaset çözüm üretme, adam kazanma sanatı. Siyasette büyük bir rekabet var, rekabeti yönetmek gerekiyor" cevabını verdi.

Fatma Şahin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

MURAT KURUM AÇIKLAMASI

6 Şubat korkunçtu, ben yarım saat anlatırım yarım saat ağlarız korkunç bir şeydi. Ben daha önce deprem master planı çalıştırmıştım 10 tane TÜBİTAK profesörüne statik çalışmıştık. Ben dedim ki eyvah bu böyleyse benim hemen Nur Dağı’na çıkmam lazım. 3 dakikada evden çıktık, eşim direksiyonun başına geçti, Davut Valimizi aradım ‘Sayın valim AFAD’la buluşalım’ dedim o da çıkmıştı sonra Murat Kurum’u aradım, anlatamam verdiği desteği.

Çok hızlı yönetilmesi gerekiyordu. En iyi yaptığım iş arayıp 'Sayın Bakanım yetişin' dedim. Çok hızlı geldi, Murat Bey 5 genel müdürüyle geldi. Allah ondan razı olsun. Bir kere çok pratik ve çok iyi bir mühendis. Tam bir çözüm adamı. İnşallah İstanbul tercihini Murat Kurum'dan yaparsa ben İstanbul'un dirençli akıllı ve yeşil bir İstanbul olması gerektiği konusunda çok inandığım bir mühendislik bakışı var.

"METROMUZ GELİYOR"

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine koydurduk. 1 Nisan itibariyle şehre 9 istasyonlu metroyu getireceğim. En önemli işim. Çünkü artık şehrin demir ağlarla örülmesi lazım. Bir taraftan Cumhurbaşkanımız şehirlerarası yolu getiriyor. Biz kara treni hızlı trene çevirdik. Bir milyonluk Şahinbey’i Şehitkamil’e bağlamam lazım. Bunu da metroyla bağlayacağım. Şu an en büyük hayalim, sevdam, aşkım onu başaracağım İnşallah.