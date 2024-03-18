Gaziantep'te belediye başkan adayına silahlı saldırı!

18 Mart 2024 01:49 - Güncelleme : 18 Mart 2024 02:00

Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda yaralanan olmazken Yüksel, konu ile ilgili ifade verdi. Olay, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi D-400 karayolu Mezarlık Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

3 EL ATEŞ EDİLDİ, 1'İ ARACA İSABET ETTİ

Toplam 3 el ateş edilirken mermilerden biri araca isabet etti. Olay sonrası yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak kapsamlı araştırma yaptı.

SALDIRI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan BBP Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel ise konu ile ilgili şikayette bulunmak ve ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Saldırı sonrası açıklama yapan Yüksel, ekibiyle birlikte iyi olduklarını vurgulayarak yükselişlerini hiçbir gücün durduramayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.