Gaziosmanpaşa'da oy sayımı durdu!

03 Nisan 2024 23:50 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:52

Gaziosmanpaşa’da itirazlar sonucunda başlanan oy sayımına ara verilirken, sayıma yarın sabah saatlerinde tekrar başlanacağı öğrenildi.

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi dün saat 15.00 itibarıyla sona ermişti.

Yerel seçim sonuçlarına göre, CHP Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.45 oranında; AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40.12 oy almıştı. CHP ile AK Parti arasında 879 oy farkı olduğu belirtilirken; AK Parti, Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılması yönünde itirazda bulundu. AK Parti'nin itirazı kabul edilerek oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Oy sayımı 23.00'da son bulup yarın sabah 09.00'da tekrar sayılmaya devam edileceği öğrenildi. Şu ana kadar toplam 301 sandık açılırken açılan sandıklarda CHP Belediye Başkan Adayı Hakan Bahçetepe'nin 945 oyla önde olduğu öğrenildi.