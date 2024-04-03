Gaziosmanpaşa’da oy sayımı krizi: CHP cephesinden engelleme girişimi

03 Nisan 2024 11:58 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:23

İstanbul'da milyonlarca vatandaş sandık başına gidip oyunu kullandı. Gaziosmanpaşa'da henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre; CHP büyük bir sürpriz yaparak birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise itiraz ederken oyların yeniden sayılmasını istedi.

AK Parti'nin itirazı sonrası Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlanacaktı... Ancak CHP cephesinin oy sayımını engellemeye yönelik girişimler bulunduğu öne sürüldü.

"SAYIM İŞLEMİ ENGELLENİYOR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Gaziosmanpaşa’da ilçe seçim kurulunun ve itiraz üzerine verilen il seçim kurulu kararının saat 10:00 da uygulanmasına karar verilmiş olup saat 11:15 olmasına rağmen CHP li partililerin hakime ve kurula baskı yaparak sayım işlemini engellemeye çalışmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

CHP TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından Gaziosmanpaşa’da yaşananlara ilişkin bir paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"SANDIKTAN ÇIKAN İRADENİN MASA BAŞINDA DEĞİŞTİRİLMESİNE İZİN VERMEYİZ"

"İlçe Seçim Kurulu’nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur.

İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız.