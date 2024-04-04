Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı sonrası sonuç belli oldu

04 Nisan 2024 21:45 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 22:28

İYİ Parti'nin Ordu'da itirazı sonrası yapılan sayımda sonuç belli oldu

İYİ Parti'nin Ordu'da itirazı sonrası yapılan sayımda sonuç belli oldu

Gaziosmanpaşa'da itirazlar sonucu yeniden yapılan sayım sonrası CHP adayı Hakan Bahçetepe oyların yüzde 40.45'ini alarak birinci oldu. AK Parti'nin mevcut belediye başkanı ve adayı Hasan Tahsin Usta oyların yüzde 40,13'sini aldı. Yeniden sayılan 1039 sandıkta iki adayın arasındaki fark 848 oldu.

AK Parti'nin Gaziosmanpaşa’da belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan oy sayımı bugün sona erdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde yapılan sayım için polis ekipleri spor salonun girişinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, etrafı bariyerlerle kapatılan merkeze izni olanlar dışında kimse alınmadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu:

"Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler Tam yol ileri…"