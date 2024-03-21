Gökhan Zan'a desteğini çeken TİP'ten Hatay kararı

21 Mart 2024 17:16 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:13

İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Belediye Başkan adayı olarak gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan ile ilgili ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bahsi geçen telefon kayıtlarındaki rüşvet ve TRT yorumculuğu gibi iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından TİP, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini duyurmuştu.

DEM VE EMEP'İN ADAYLARI DESTEKLENECEK

Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan’ın adaylığından desteğini çeken TİP'ten Hatay için bir karar verildi. TİP'in Hatay’da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayını destekleyeceği öğrenildi.

TİP'in ilerleyen saatlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Bir ses kaydına göre Turgay Kocakaya isimli kişinin 'AK Parti Hatay il binasından aradığını' söyleyerek Zan’a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdiği ve Zan’ın da 5 milyon dolar için pazarlık ettiği iddia edildi. Başka bir ses kaydında ise Zan’ın TRT’de spor yorumculuğu yapmak için pazarlık ettiği de iddialar arasında yer aldı. Kocakaya’nın ise bir süre sonra bu kayıtları kullanarak Zan’a şantaj yaptığı, Zan’ın da suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Yaşanan gelişmelere ilişkin TİP'ten yapılan açıklamada, "Hatay İttifakı’nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Ancak TİP'in en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" denilmişti.