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    • 03 Ocak 2024 19:16 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 19:25

    Güney Afrika'nın İsrail'e soykırım davasının ardından Türkiye'den açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Güney Afrika İsrail'e soykırım davası açmasının ardından Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yapılan başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

    Güney Afrika&#039;nın İsrail&#039;e soykırım davasının ardından Türkiye&#039;den açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
    Türkiye, İsrail, Gazze

    İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlarla ilgili Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) dava açılmasını istemişti. Güney Afrika'nın bu adımının ardından Türkiye'den ilk açıklama geldi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in 3 aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili katletmesinin hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

    "TÜRKİYE TAKİPÇİSİ OLACAKTIR"

    Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını temenni ettiklerini belirten Keçeli, "Keza, yapılan bu başvuru uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı alması beklenmektedir. Türkiye bu kararın uygulanmasının da takipçisi olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

    Haberler>Politika>Güney Afrika'nın İsrail'e soykırım davasının ardından Türkiye'den açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
    Etiketler
    TürkiyeİsrailGazze
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