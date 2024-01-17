Hakan Han Özcan'dan dikkat çeken Turgut Altınok paylaşımı: Ya Bismillah

17 Ocak 2024 22:46 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 22:49

İstanbul'da Murat Kurum'u aday olarak gösteren AK Parti'de Ankara adayının kim olacağı oldukça merak ediliyordu. AK Parti, Ankara'da Turgut Altınok'u başkan adayı olarak gösterdi.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok arandı ve adaylığına ilişkin bilgi verildi. Altınok, hali hazırda AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yürütüyor.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: YA BİSMİLLAH

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından 'Ya Bismillah' diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'la olan seçim çalışmalarına ilişkin görüntü paylaştı.