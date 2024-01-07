Halk da "Murat Kurum" dedi... Erdoğan'ın tercihini bildiler... Dev anketten çarpıcı sonuç

07 Ocak 2024 08:31 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 08:32

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi yaptığı açıklamada partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının, 7 Ocak Pazar günü (bugün) açıklanacağını söylemiştüi. Ancak toplantıya saatler kala sosyal medyaya düşen bir video ile AK Parti’nin adayının İstanbul milletvekili Murat Kurum olduğu kesinleşti.

ADAYLIĞI RESMİLEŞTİREN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık tercihini kendisine ilettiği öğrenilen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un, ekibine yaptığı açıklamaların yer aldığı video sosyal medyaya düştü.

Kurum'un, açıklamasında "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla ki uzun zamandır benimle beraber çalışıyorsunuz" ifadelirini kullandığı görüldü.

Bu gelişmelerin ardından gözler bugün İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nden yapılacak aday tanıtım topmantısında yapılacak resmi duyuruya çevrildi.

DEV ANKETTE KURUM OYLARIN YARIDAN FAZLASINI ALDI

Diğer yandan tgrthaber.com.tr'nin X sosyal medya hesabı üzerinden günler önce başlattığımız, "Sizce AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?" şeklindeki dev anket de noktalandı. 8 bin 786 kullanıcının oy kullandığı ankette, takipçilerimiz Erdoğan'ın tercihini yüzde 50'nin üzerinde oranda doğru tahmin etti.

İKİNCİ TERCİH BAKAN YERLİKAYA OLDU

58 bini aşkın kişinin görüntülendiği ankette kullanıcıların yüzre 50'1'i Murat Kurum şıkkını işaretledi. Ankette İBB Başkanlığı'na aday gösterilhen diğer isimlerden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yüzd 24 oranında oy çıkarken, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yüzde 21,1, Fatih Belediyi Başkanı Ergün Turan ise yüzde 4,8 oranında oy aldı.

Söz konusu sonuçlara göre halk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi doğru tahmin etmiş oldu.