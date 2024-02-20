Hamza Dağ, 'elbisem kirli' diyerek sarılmaya çekinen üreticiyi bağrına bastı 

20 Şubat 2024 19:48 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 19:54

Siyasi partiler son adaylarını da bugün belirlerken adaylar saha çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hamza Dağ ise köylere kadar inerek vatandaşlarla buluştu.

"SEN ÜRETİCİSİN, GEL BURAYA"

Menderes Mahallesinde Dağ’ı gören ve yanına gelen vatandaş, hayvanlarına bakmak için ahıra gideceği için elbiselerinin kirli olduğunu söyledi ve Hamza Dağ’a sarılmak istemedi. Bunun üzerine Dağ’ın, "Sen üreticisin sana sarılacağım, gel buraya” demesi üzerine ikili birbirine sarıldı.

O samimi anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.