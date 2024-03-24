Hamza Dağ'dan ekonomi mesajı: Daha fazla katlı sağlayacağız

24 Mart 2024 16:36 - Güncelleme : 24 Mart 2024 16:40

Milyonlarca seçmenin sandık başına gideceği yerel seçimlere tam 1 hafta kaldı. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da yürüttüğü çalışmalar kapsamında Konak'taki bir otelde düzenlenen "Kadın Buluşması" programına katıldı ve burada önemli mesajlar verdi.

Kadınların, toplumun ve aile kurumunun mihenk taşı olduğunun altını çizen Dağ, aynı zamanda ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık gibi tüm alanlarda olmazsa olmaz bir etkiye, öneme sahip olduklarını aktardı.

"KADINLARIN ÖNÜNDEKİ SETLERİ KALDIRACAĞIZ"

İzmir'de kadınlarının önündeki setleri kaldıracaklarını belirten Dağ, "1 Nisan itibarıyla kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını desteklemek ve onlara eşit fırsatlar sunmak, temel önceliklerimiz arasında olacaktır. Kadınların iş gücüne katılımdan eğitime, sağlıktan, sosyal haklara kadar birçok alanda yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek hepimizin ortak görevidir" değerlendirmelerinde bulundu.

"AİLE EKONOMİSİNE DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Kadınların toplumdaki yerlerini güçlendirirken aile ekonomisine daha fazla katkı sunmalarına imkan sağlayacaklarını aktaran Dağ, İzmir Meslek Eğitim projesi kapsamında kadınlara yönelik meslek eğitimleri sunacaklarını, onların iş gücü piyasasında daha rekabetçi olmalarını sağlayacaklarını anlattı.

Dağ, kadınların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olacaklarını belirterek, 0-7 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımı ücretsiz kullanma imkanı getireceklerini bildirdi.