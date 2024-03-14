Hamza Dağ'dan taksicilere kabin ve kamera vaadi

14 Mart 2024 17:46 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:50

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. İzmir'de hayata geçirmek istediği projeleri aktaran Dağ, daha sonra bir taksi durağını ziyaret etti.

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge'nin aracına aldığı kişi tarafından öldürüldüğü saldırıyı hatırlatan Dağ, taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceklerini açıkladı. Dağ, "Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DA ZİYARET ETTİ

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Dağ, Başhekim Opr. Dr. Yavuz Uçar'dan hastane hakkında bilgi alan Dağ, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı, onlara karanfil verdi.

Dağ, günü kurtaracak işlerle kentteki sorunların çözülemeyeceğini belirterek, köklü çözüm için çalışacaklarını kaydetti.