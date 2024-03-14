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14 Mart 2024 17:46 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:50

Hamza Dağ'dan taksicilere kabin ve kamera vaadi

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları sürdürüyor. Dağ, seçilmesi halinde taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceklerini açıkladı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
Hamza Dağ&#039;dan taksicilere kabin ve kamera vaadi

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. İzmir'de hayata geçirmek istediği projeleri aktaran Dağ, daha sonra bir taksi durağını ziyaret etti.

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge'nin aracına aldığı kişi tarafından öldürüldüğü saldırıyı hatırlatan Dağ, taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceklerini açıkladı. Dağ, "Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk" dedi.

Hamza Dağ'dan taksicilere kabin ve kamera vaadi - 1. Resim

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DA ZİYARET ETTİ

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Dağ,  Başhekim Opr. Dr. Yavuz Uçar'dan hastane hakkında bilgi alan Dağ, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı, onlara karanfil verdi.

Dağ, günü kurtaracak işlerle kentteki sorunların çözülemeyeceğini belirterek, köklü çözüm için çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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