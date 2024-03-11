Hamza Dağ'dan trafik göndermeli reklam filmi! 'Bence çözülür'
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni reklam filmiyle İzmir'in trafik sorununa üzerine çekti. Reklamda, İzmir'in trafik sorununu bitireceğini söyleyen Dağ, kent sakinlerine yeni çevre yolu projeleriyle ilgili vaat verdi.
Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, planlanan yeni çevre yolu sayesinde Bornova'dan Karşıyaka'ya ulaşım süresi 10 dakikaya, Menemen'den Buca'ya ise 20 dakikaya düşeceğini söyledi.
Özellikle trafikten canı yanan İzmir sakinleri için büyük bir proje olduğunu vurgulayan Dağ, İzmir'in trafik sorununa köklü bir çözüm getireceğini vurguladı.
Dağ, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte İzmir'in ulaşım ağının önemli ölçüde iyileşeceğini ve kent içi ulaşımın daha verimli hale geleceğini belirtti.