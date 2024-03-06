Hamza Dağ'dan yeni seçim şarkısı: Atamın cesareti, vatanın incisi... 

06 Mart 2024 20:08 - Güncelleme : 06 Mart 2024 20:14

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hamza Dağ'ın,'Biz İzmir'e Bağlandık' adlı seçim şarkısı sonrası bir şarkı klibi daha gündeme oturdu.

Şarkının sözleri arasında, "Güzel izmir bağlarının olacak zümrüt yolu, körfezde yunuslar yüzecek kordon boyu, mutlu yarınlara atacak gençlik oyu,

başarı geliyor kalmıyor sorun" ifadeleri dikkat çekti.

İşte seçim şarkısının sözleri;

-Nede Güzel İzmirim

-Bir tılsım gibisin

Atamın cesareti

Vatanın incisisin

Benzersiz bu şehir

Bulunmaz onun eşi

Kucaklar ecdat bizi

(yükseliş) hemen şimdi

Nakarat

Güzel izmir bağlarının olacak zümrüt yolu

Körfezde yunuslar yüzecek kordon boyu

Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu

Başarı geliyor kalmıyor sorun

Göreceksin geleceği kuracağız birlikte

Yeşerecek dağlarında rengarenk çiçekler (SON İKİLER KORO4)

Çekeceksin huzuru İzmirde içine

Sana söz son bulacak / artık tüm dertler

Yurdumun’’ en batısında yok mu benim yolum

Güzel kokar aslında bir verseniz oyu

Bu mu sana layık olan uyan ata yurdum

Hamza dağ geliyor kalmıyor sorun

Nakarat

Biz İzmir’iz Başarabiliriz.