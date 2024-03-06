Hamza Dağ'dan yeni seçim şarkısı: Atamın cesareti, vatanın incisi...
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın yeni seçim şarkısı paylaşıldı. İzmirlilerin kısa sürede sevgisini kazanan Dağ'ın şarkısında yer alan, "Atamın cesareti, vatanın incisisin" sözleri ise dikkat çekti.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hamza Dağ'ın,'Biz İzmir'e Bağlandık' adlı seçim şarkısı sonrası bir şarkı klibi daha gündeme oturdu.
Şarkının sözleri arasında, "Güzel izmir bağlarının olacak zümrüt yolu, körfezde yunuslar yüzecek kordon boyu, mutlu yarınlara atacak gençlik oyu,
başarı geliyor kalmıyor sorun" ifadeleri dikkat çekti.
İşte seçim şarkısının sözleri;
-Nede Güzel İzmirim
-Bir tılsım gibisin
Atamın cesareti
Vatanın incisisin
Benzersiz bu şehir
Bulunmaz onun eşi
Kucaklar ecdat bizi
(yükseliş) hemen şimdi
Nakarat
Güzel izmir bağlarının olacak zümrüt yolu
Körfezde yunuslar yüzecek kordon boyu
Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu
Başarı geliyor kalmıyor sorun
Göreceksin geleceği kuracağız birlikte
Yeşerecek dağlarında rengarenk çiçekler (SON İKİLER KORO4)
Çekeceksin huzuru İzmirde içine
Sana söz son bulacak / artık tüm dertler
Yurdumun’’ en batısında yok mu benim yolum
Güzel kokar aslında bir verseniz oyu
Bu mu sana layık olan uyan ata yurdum
Hamza dağ geliyor kalmıyor sorun
Nakarat
Biz İzmir’iz Başarabiliriz.