Hamza Dağ’ın yeni reklam filmi büyük beğendi topladı

19 Mart 2024 16:13 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:21

Yerel seçimler sayılı günler kaldı. Partilerin belirlediği adaylar da bu süreçte seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ da sosyal medya hesabından yeni reklam filmini yayınladı.

ORKESTRAYI KUSURSUZCA YÖNETEN BİR ŞEF...

İzmir’in değişik mekanlarından ve birbirinden farklı meslek gruplarından oluşan görüntülerin bol bol yer verildiği reklam filminde; Dağ’ı, orkestrayı kusursuzca yöneten “şef” rolünde görüyoruz.

"BU ŞEHRİN TÜM HAYALLERİNİ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Dağ, filmi, sosyal medya hesaplarından “Güzel İzmir’imizi ahenkle yönetecek, en güzel şarkıları birlikte söyleyecek, bu şehrin tüm hayallerini birlikte başaracağız” mesajıyla paylaştı.

"BİZ İZMİRİZ, BAŞARABİLİRİZ"

Filmde, “Biz İzmiriz, Başarabiliriz” vurgusu ön planda tutulurken Dağ’ın seçim kampanyasının ikinci aşamasında kullanmaya başladığı “Birlikte Başaracağız” sloganını da filmin sonunda görüyoruz.