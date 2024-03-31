Hangi belediyeler el değiştirdi? Sandıktan çıkan şaşırtıcı ilk sonuçlar

31 Mart 2024 21:41 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:49

Son dakika! 2024 Yerel Seçimlerine YRP etkisi! Yeniden Refah Partisi hangi il ve ilçeleri kazandı?

Son dakika! 2024 Yerel Seçimlerine YRP etkisi! Yeniden Refah Partisi hangi il ve ilçeleri kazandı?

31 Mart Mahalli Seçimlerinde sandıklarda oy sayımı başladı. Türkiye'de sandıkların yaklaşık yarısı açıldı. İlk sonuçlara bazı il ve ilçe belediyelerinin el değiştirmesi bekleniyor. İlk verilere göre adaylar kıyasıya rekabet ederken sandıklardan çıkan sonuçlar şaşırttı.

İstanbul ve Ankara'da 2019 yılında göreve gelen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri bu seçimde de birinci sırayı korurken bazı ilçelerde partiler arası el değiştirme yaşanması bekleniyor.

İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın elinde bulunan 12 ilçenin CHP'ye geçmesi bekleniyor. Bu ilçeler şu şekilde; Üsküdar, Eyüpsultan, Silivri, Çatalca, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Sancaktepe, Çekmeköy, Şile, Tuzla...

HATAY

Hatay'da mevcut başkan CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 41.15 ile yüzde 43,86 oy alan Mehmet Öntürk'ü ikinci sıradan takip ediyor. Savaş 2019 yılında yüzde 55,16 oy oranıyla seçilmişti.

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi için adaylar arasında birbirine yakın bir tablo öne çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ilk çıkan sandık sonuçlarına göre CHP adayı Mustafa Bozbey mevcut başkan AK Parti adayı Alinur Aktaş'ı geçtiği dikkat çekiyor.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da açılan sandık sayısı yüzde 53'ü geçti. İlk sonuçlara göre Saadet Partisi adayı M. Kasım Gülpınar yüzde 37,63 ile ilk sırada sandıktan çıkarken AK Parti adayı yüzde 34.08 ile ikinci sırada. 2019 seçimlerinde AK Parti yüzde 60,81 ile birinci sırada yer almıştı.

KARS

Kentte açılan sandık oranı yüzde 37,44 iken yarışı MHP adayı Ötügen Senger önde götürüyor. 2019 yılında sandıktan yüzde 29,58 ile HDP önde çıkmıştı.

TOKAT

Efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu M. Kemal Yazıcıoğlu MHP adayı olduğu şehirde yüzde 52.1 ile yarışı önde götürüyor. 2019 yılında AK Parti adayı Eyüp Eroğlu sandıktan birinci çıkmıştı.

YOZGAT

Yeniden Refah Partisi'nin sürpriz çıkış yaptığı illerden birisi Yozgat oldu. Kazım Arslan rakibi MHP adayı Ömer Açıkel'e fark atarak birinci sırada yer alıyor. Sandıkların henüz yüzde 69'u sayıldı.

GİRESUN

2019 seçimlerinde 300 oy farkla AK Parti'nin kazandığı ilde oyların yüzde 94.36'sı sayıldı. İlk verilere göre yüzde 57.17 ile CHP birinci parti olarak sandıktan çıktı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'den 2019 yılında AK Parti'den aldığı yüzde 51 oyla başkan seçilen ismi Rasim Arı bu seçimde İYİ Parti'den aday olarak yüzde 52.92 oy aldı.

YUSUFELİ

Artvin'in Yusufeli ilçesi adayı Barış Demirci yüzde 48,72 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. 2019 yılında AK Parti adayı 4 oy farkıyla birinci sırada yer almıştı. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Yusufeli’nin 50 yılın ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçtiğini söyledi. CHP Yusufeli'nde en son 1968 yılında birinci parti olarak çıkmıştı.

ETİMESGUT

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde CHP'den aday olan ünlü oyuncu Erdal Beşikcioğlu yüzde 53,37 oranıyla kazandı. 2019 yılında yüzde 49.67 ile MHP kazanmıştı.

MANİSA

CHP adayı yüzde 32 ile açılan ilk sonuçlara göre yüzde 55,89 ile sandıktan ilk sırada çıktı. 2019 seçimlerinde yüzde 52 alan MHP ilk sırada çıkmıştı.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de açılan sandıklar yüzde 44'e ulaştı. İlk sonuçlara göre Ahmet Önal yüzde 52 oy oranıyla birinci sırada. 2019 seçimlerinde AK Parti adayı yüzde 42 ile birinci olmuştu.

ALANYA

Alanya'dan gelen ilk sonuçlara göre yüzde 46,13 ile CHP birinci sırada yer alıyor. 2019 sonuçlarına göre yüzde 57,6 ile MHP birinci sıradaydı.