Hangi lider nerede oy kullanacak? İşte liderlerin oy kullanacağı yerler...

31 Mart 2024 05:50 - Güncelleme : 31 Mart 2024 05:51

Seçim günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor... İşte il il 31 Mart hava durumu

Seçim günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor... İşte il il 31 Mart hava durumu

Türkiye bugün sandığa gidiyor! 61 milyon seçmen oy kullanacak

Türkiye bugün sandığa gidiyor! 61 milyon seçmen oy kullanacak

Siyasi partilerin seçim afişleri ve pankartları toplatıldı

Siyasi partilerin seçim afişleri ve pankartları toplatıldı

Türkiye 10 ay sonra yeniden sandığa gidiyor. 61 milyondan fazla seçmen bu kez mahalli idareler genel seçimleri için oy verecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da olacak. Erdoğan oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

Seçim gününü İstanbul'da geçirecek bir diğer isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş.

Meclis Başkanı, Fatih'teki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde, oy pusulalarını koyduğu zarfı 1245 numaralı sandığa atacak.

CHP LİDERİ MANİSA'DA OYUNU KULLANACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy verecek.

BAHÇELİ VE AKŞENER SANDIĞA ANKARA'DA GİDECEK

MHP Lideri Devlet Bahçeli bu seçimde de Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Bilkent'teki Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Etimesgut'taki Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yerel yöneticiler için tercihte bulunacak.