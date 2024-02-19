Hatay düğümü çözülecek mi? Lütfü Savaş, Özgür Özel’le görüşecek

19 Şubat 2024 00:38 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 00:59

Yerel seçimler çok az bir süre kala CHP’deki Hatay krizi devam ediyor. Hatay'da yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş tartışmalara neden olmuştu. CHP'li birçok kesim Savaş'ın aday gösterilmemesini belirterek bu karara tepki göstermişti.

Bugün de Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım etkinliğinde Hatay için adı geçen Lüftü Savaş'ın adının anons edilmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

YA DEVAM YA DA BAĞIMSIZ

TGRT Haber'in ulaştığı son kulis bilgilerine göre ise; Lütfü Savaş'ın bugün CHP lideri Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Görüşmenin ardından Lütfü Savaş'ın belediye başkan adayı olarak kalması ya da bağımsız adaylığını açıklaması bekleniyor.

SAVAŞ'IN EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Lütfü Savaş’ın isminin aday tanıtım toplantısında okunmamasının ardından eşi Nazan Savaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Nazan Savaş, eşiyle birlikte bir fotoğrafını “Yolumuza devam ediyoruz” notuyla paylaştı.