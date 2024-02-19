Hatay düğümü çözülecek mi? Lütfü Savaş, Özgür Özel’le görüşecek
CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden Lütfü Savaş'ı göstermesi tartışmaların fitili ateşlemişti. Peki CHP'nin Hatay düğümü çözülecek mi? Son ulaşılan kulis bilgilerine göre; Savaş bugün Özel ile görüşecek. İşte detaylar...
Yerel seçimler çok az bir süre kala CHP’deki Hatay krizi devam ediyor. Hatay'da yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş tartışmalara neden olmuştu. CHP'li birçok kesim Savaş'ın aday gösterilmemesini belirterek bu karara tepki göstermişti.
Bugün de Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım etkinliğinde Hatay için adı geçen Lüftü Savaş'ın adının anons edilmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.
YA DEVAM YA DA BAĞIMSIZ
TGRT Haber'in ulaştığı son kulis bilgilerine göre ise; Lütfü Savaş'ın bugün CHP lideri Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Görüşmenin ardından Lütfü Savaş'ın belediye başkan adayı olarak kalması ya da bağımsız adaylığını açıklaması bekleniyor.
SAVAŞ'IN EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Öte yandan Lütfü Savaş’ın isminin aday tanıtım toplantısında okunmamasının ardından eşi Nazan Savaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Nazan Savaş, eşiyle birlikte bir fotoğrafını “Yolumuza devam ediyoruz” notuyla paylaştı.