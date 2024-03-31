Hatay seçim sonuçları... Hatay'da hangi aday önde? İşte saat saat yerel seçim gelişmeleri

31 Mart 2024 13:06 - Güncelleme : 31 Mart 2024 13:39

31.03.2024 13:23

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay’da 1 milyon 78 bin 130 vatandaş sandığa gidecek. Depremzede vatandaşlar oylarını 3 bin 424 sandık da kullanacak. Depremin yıkıma uğrattığı noktalardaysa kurulan 96 konteyner seçim alanında vatandaşlar oylarını kullanıyor. Cumhur İttifakı Hatay büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk de oyunu baba ocağı olan Kırıkhan ilçesinde bulunan Yunus Emre İlkokulu’nda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Öntürk, “Derdimiz; şehrimizi ayağa kaldırmak, milletimize de adaletli ve eşit hizmet etmek. Gayemiz adaletten şaşmamak” dedi.

31.03.2024 12:57

31 Mart yerel seçimleri için milyonlarca vatandaş oyunu kullanıyor. 81 il 922 ilçede belediye başkanları belli olacak. 6 Şubat depremiyle sarsılan Hatay'da CHP mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk ve TİP adayı Gökhan Zan arasında çekişmeli geçecek. "Hatay'da kim kazanıyor?" sorusunun cevabı ise oy verme işleminin biteceği saat 17.00'da ve YSK'nın yasakları kalktıktan sonra belirmeye başlayacak.

Yer: Hatay