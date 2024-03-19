Hatay'da bir parti daha seçim yarışından çekildi 

19 Mart 2024 22:01 - Güncelleme : 19 Mart 2024 22:02

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından birinin daha seçim yarışından çekileceğini duyurdu. Belediyenin resmi hesabından yapılan açıklamada partinin adı belirtilmezken Lütfü Savaş'a destek vereceği bildirildi.

Söz konusu adayın yarın basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu. Belediyenin resmi hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"SAVAŞ'A DESTEK OLACAK"

“Bir siyasi partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı adaylıktan çekilerek, HBB Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'a destek açıklamasında bulunacaktır.

Sayın HBB Başkanı Lütfü Savaş, konu ile ilgili olarak 20 Mart Çarşamba günü (yarın) Saat 09:30'da Basın Toplantısı düzenleyecektir.

Basın toplantısı, HBB Meclisi toplantı salonunda (Expo) siyasi parti yöneticilerinin de katılımıyla yapılacaktır.”