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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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19 Mart 2024 22:01 - Güncelleme : 19 Mart 2024 22:02

Hatay'da bir parti daha seçim yarışından çekildi 

Geçtiğimiz gün TİP'in adaylıktan çekildiğini duyurduğu Hatay'da bir parti daha seçim yarışından çekildiğini duyurdu. Açıklamada, çekilecek adayın Lütfü Savaş'a destek vereceği belirtildi. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Hatay&#039;da bir parti daha seçim yarışından çekildi 

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından birinin daha seçim yarışından çekileceğini duyurdu. Belediyenin resmi hesabından yapılan açıklamada partinin adı belirtilmezken Lütfü Savaş'a destek vereceği bildirildi. 

Söz konusu adayın yarın basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu. Belediyenin resmi hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: 

Hatay'da bir parti daha seçim yarışından çekildi  - 1. Resim

"SAVAŞ'A DESTEK OLACAK"

“Bir siyasi partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı adaylıktan çekilerek, HBB Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'a destek açıklamasında bulunacaktır. 

Sayın HBB Başkanı Lütfü Savaş, konu ile ilgili olarak 20 Mart Çarşamba günü (yarın) Saat 09:30'da Basın Toplantısı düzenleyecektir.

Basın toplantısı, HBB Meclisi toplantı salonunda (Expo)  siyasi parti yöneticilerinin de katılımıyla yapılacaktır.” 

 

Kaynak: TGRT Haber
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