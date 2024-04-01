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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 02:00 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:12

Hatay'da kıran kırana yarış! Yeniden el değişti

Hatay'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri sona erdi. Sahadan gelen verilere göre Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yarışı öne geçti. Sandıkların yüzde 97.90'ı açılırken aradaki fark ise bindelik olarak hesaplanıyor. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Hatay&#039;da kıran kırana yarış! Yeniden el değişti

Türkiye, 31 Mart sabahı yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. Hatay'da 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da hangi adayın önde olduğunu merak edilirken şehirde kıran kırana yarış devam ediyor. 

AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yarışı 0,20 farkla önde götürüyor. 

İşte depremle sarsılan Hatay'da yerel seçim sonuçları... 

Toplam Sandık: 3.426  Açılan Sandık Oranı: %97.90 

  • Mehmet Öntürk: %44.24
  • Lütfü Savaş: %43.98
  • Yeniden Refah Partisi: % 2.51
  • TİP: %2.00 
  • İYİ Parti: % 1.79

ADAYLAR MESAJLARINI VERDİ

Asrın felaketinde en büyük yarayı alan Hatay’da, Hatay büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşi Nazan Savaş oyunu, Defne ilçesinde bulunan Ballıöz İlkokulu’nda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, “Bugün Büyükşehir hem ilçe hem de muhtarlık seçimleri vardı. Meclis üyesi ve aza seçimleri de vardı. Eşim ve çocuklarımla oyumuzu kullanıp çıktık. İnşallah demokrasimiz için Hatay’daki ve Türkiye'deki insanlar için hayırlara vesile olur. Hak eden insanın kazandığı ve hakkaniyet ölçüsünde yönetildiği şehirler olur. Hayırlı olsun” dedi. 

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31 Mart yerel seçimlerinde Hatay’da 1 milyon 78 bin 130 vatandaş sandığa gidecek. Depremzede vatandaşlar oylarını 3 bin 424 sandık da kullanacak. Depremin yıkıma uğrattığı noktalardaysa kurulan 96 konteyner seçim alanında vatandaşlar oylarını kullanıyor. Cumhur İttifakı Hatay büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk de oyunu baba ocağı olan Kırıkhan ilçesinde bulunan Yunus Emre İlkokulu’nda kullandı. 

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Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Öntürk, “Derdimiz; şehrimizi ayağa kaldırmak, milletimize de adaletli ve eşit hizmet etmek. Gayemiz adaletten şaşmamak” dedi.

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Kaynak: TGRT Haber
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