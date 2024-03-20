Hatay'da seçim öncesi kritik hamle! Adaylarını Lütfü Savaş lehine çektiler

20 Mart 2024 13:27 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:41

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Adaylar seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken CHP'nin aday belirleme sürecinde yasadığı krizler ise gündemden düşmemişti. Uzun süren tartışmaların sonucunda CHP, Hatay'da yeniden Lütfü Savaş'ı gösterme kararı almıştı...

Adalet Partisi (AP), TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'ın iddialarıyla gündeme yeniden gelen Lütfü Savaş'ı destekleme kararı aldı. Adalet Parti bu kararla birlikte adayını da geri çektiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Expo alanında bulunan HBB Meclisi toplantı salonunda siyasi parti yöneticilerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP ve AP yöneticileri katıldı.

"HUKUKUN ÖNÜNDE HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Basın toplantısında son günlerde yaşanan olaylara yönelik iddialara cevap niteliğinde açıklama yapan Başkan Savaş, “Hukukun önünde hakkımızı arayacağız” dedi.

"HATAY'I BELKEYEN TEHLİKEYİ ÖNCEDEN GÖRMÜŞTÜR"

Adalet Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Deprem felaketinin ardından sadece depremzedelerimiz için değil daha pek çok farklı konu için kaygı duymaya başladık. Deprem bölgesindeki can ve mal güvenliğinden, diğer uçta yükselen bölücü ırkçı hareketlere, gençlerimizin ara verilen eğitiminden salgın hastalıklar tehlikesine, yüzlerce çok önemli başlıklar var. Bunların arasına bir de Hatay 'deprem göçü'ne bağlı olarak demografik yapısının tamamen değişmesiyle ilgili büyük endişelerimiz var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş, Hatay'ın demografik yapısının değişmesi endişesini özellikle depremin ardından sık sık gündeme getirmiştir. Sayın Savaş, çok büyük Suriyeli sığınmacı göçü alan Hatay'ı bekleyen tehlikeyi önceden görmüştür...

"ORHAN DEDE'Yİ ADAYLIKTAN ÇEKME KARARI ALDIK"

Atatürk’ün 'Hatay benim şahsi meselemdir. Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz' politikası Başkanımızın rehberi olmuştur. Hatay’ın demografik yapısının tamamen değişmesine karşı Lütfü Savaş, soyadına uygun olarak savaş vermektedir. Buna karşı hepimiz bilinçli olmalıyız. Atatürkçü, Türk milliyetçisi bir başkanın Hatay şehrimize yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olması için Lütfü Savaş lehine Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Orhan Dede’yi adaylıktan çekme kararı aldık. Adalet Partisi olarak Hatay'ı bekleyen tehlikeleri bilen, bu konuda defalarca devleti uyaran, yıllardır Hataylıları bir ve bütün tutan Sayın Lütfü Savaş'ın tecrübesi, bilgisi ve Hatay'ın problemlerini bilerek Hatay'ın yeniden inşasında büyük görev alacağını görüyor, kendisine seçimlerde başarılar diliyoruz”