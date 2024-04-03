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03 Nisan 2024 12:43 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:45

Hatay'da oy farkı azalıyor! CHP İl Başkanı açıkladı

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, kesin olmayan sonuçlara göre 3 bin 890 olan oy farkının itiraz sonrası incelemelerle birlikte 2 bin 866’ya gerilediğini açıkladı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay&#039;da oy farkı azalıyor! CHP İl Başkanı açıkladı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2'nci sırada tamamlamıştı.

Seçimi 4 bin oydan az sayıda farkla geride tamamlayan CHP, geçtiğimiz gün seçim sonuçlarına itiraz etmişti. CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla oy farkının 3 bin 890’dan 2 bin 866’ya gerilediğini açıkladı.

Hatay'da oy farkı azalıyor! CHP İl Başkanı açıkladı - 1. Resim

Söz konusu sosyal medya paylaşımında CHP İl Başkanı Tiryaki, “Değerli Hataylı hemşehrilerim. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Genel Merkezimiz, avukatlarımız, Genel Başkanımız Özgür Özel’in görevlendirmesiyle Hatay’da olan milletvekillerimiz ve örgütümüzle birlikte itiraz süreçlerini işletmeye devam ediyoruz.

Pazartesi sabahı 3 bin 890 olan fark bu sabah itibarıyla 2 bin 866’ya kadar geriledi ve süreç devam ediyor. Mücadelemizi sürdüreceğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Gönlü bizimle olan vatandaşlarımız, tek bir oyunuzun bile takipçisiyiz, umutluyuz” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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