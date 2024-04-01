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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 06:51 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 06:53

Hatay'ı kazanan Cumhur İttifakı adayından zafer konuşması: Tarih yazdınız 

Hatay'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri sona erdi. Sahadan gelen verilere göre Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yarışı öne bitirdi. Sandıkların tamamı açılırken Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk zafer konuşmasını yaptı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye, 31 Mart sabahı yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. Hatay'da 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da hangi adayın önde olduğunu merak edilirken şehirde kıran kırana yarış sona erdi.

AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yarışı, rakibi Lütfü Savaş'ın önünde tamamladı. Lütfü Savaş %43.97 oy alırken Mehmet Öntürk ise %44.47 oy aldı. 

"ADALETSİZLİĞE SON VERDİK" 

Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, AK Parti binası önünde yaptığı konuşmada, "Bugün burada tarih yazdınız, Allah sizlerden razı olsun. Bugün 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesindeki adaletsizliğe son verdik, vicdansızlığa son verdik. Her türlü kirli ilişkiler yapanların oyunlarını bozduk." dedi. 

Hatay'ı kazanan Cumhur İttifakı adayından zafer konuşması: Tarih yazdınız  - 1. Resim

Öntürk sözlerini şöyle sürdürdü: 

Kuruluştan bugüne kadar emek etmiş kardeşlerimiz bir araya geldi. Hatay'ı seven, geçmişte siyaset yapan her partiden dostlar bir araya geldi. Bunların içerisinde belediye başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları ve memleketini seven teşkilat mensubu arkadaşlar vardı, Allah hepsinden razı olsun." 

ÖZGÜR ÖZEL İTİRAZ ETTİ 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir seçimi hakkında, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur" iddiasına bulundu. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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