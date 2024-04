Hatay'ı kazanan Cumhur İttifakı adayından zafer konuşması: Tarih yazdınız 

01 Nisan 2024 06:51 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 06:53

Türkiye, 31 Mart sabahı yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. Hatay'da 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da hangi adayın önde olduğunu merak edilirken şehirde kıran kırana yarış sona erdi.

AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yarışı, rakibi Lütfü Savaş'ın önünde tamamladı. Lütfü Savaş %43.97 oy alırken Mehmet Öntürk ise %44.47 oy aldı.

"ADALETSİZLİĞE SON VERDİK"

Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, AK Parti binası önünde yaptığı konuşmada, "Bugün burada tarih yazdınız, Allah sizlerden razı olsun. Bugün 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesindeki adaletsizliğe son verdik, vicdansızlığa son verdik. Her türlü kirli ilişkiler yapanların oyunlarını bozduk." dedi.

Öntürk sözlerini şöyle sürdürdü:

Kuruluştan bugüne kadar emek etmiş kardeşlerimiz bir araya geldi. Hatay'ı seven, geçmişte siyaset yapan her partiden dostlar bir araya geldi. Bunların içerisinde belediye başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları ve memleketini seven teşkilat mensubu arkadaşlar vardı, Allah hepsinden razı olsun."

ÖZGÜR ÖZEL İTİRAZ ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir seçimi hakkında, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur" iddiasına bulundu.