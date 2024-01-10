HÜDA PAR'dan üç şehirde AK Parti'ye destek kararı 

10 Ocak 2024 18:06 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 22:48

Yerel seçimlerde geri sayım başladı. Siyasi partiler adaylarını tek tek açıklama başlarken ittifaklarda şekillendi. Cumhur İttifakı billeşenlerinden HÜDA PAR da seçimlerde ittifakla hareket edecek. HÜDA PAR, 3 büyükşehirde AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.

25 TV kanalına konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara ve İstanbul için Cumhur İttifakı'na tam destek vereceklerini belirtirken İzmir için de "Muhtemelen benzer bir şey olacak" dedi.

3 ŞEHİR HARİÇ TÜM ŞEHİRLERDE TEK BAŞINA...

Diğer şehirlerin hemen hemen tamamında kendi adaylarını duyuracaklarını belirten Yapıcıoğlu, "Birkaç büyükşehirde destekleme kararı aldık. Diğer yerlerin çoğunda HÜDA PAR’ın kendi logosuyla, kendi ismiyle, kendi adaylarıyla seçimlere girmesi konusunda bir karara vardık ve bu kararımızı da kamuoyuyla paylaştık. İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek vereceğiz. İzmir'de de muhtemelen benzer bir şey olacak" dedi.

Yapıcıoğlu sözlerinin devamında, "Bazı yerlerde, bazı seçim çevrelerinde, bazı illerde olabilir, bazı ilçelerde olabilir hatta bazı beldelerde olabilir, orada farklı partiler ya da farklı gruplarla bazı ittifaklar gelişebilir. Onu zaman gösterecek" diyerek açık kapı da bıraktı.

Yapıcıoğlu, Urfa’da düzenleyecekleri aday tanıtım programıyla bazı illerin belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi.