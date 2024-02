İBB adayı Kurum’dan ‘adaletli yönetim’ vurgusu: Kimsenin şüphesi olmasın

21 Şubat 2024 20:02 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 20:15

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Bahçelievler Cemevi'nin temel atma törenine katıldı. Törende Kurum’u Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, MKYK Üyesi Metin Tarhan, Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Ufuk Emre Bektaş ve beraberindeki heyet karşıladı.

İLK BETON HARCI DÖKÜLDÜ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Ardından protokolün sahneye çıkıp butonlara basmasıyla birlikte cemevinin ilk beton harcı döküldü. Törende ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Temel atma töreninde konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “İstanbul bütün Anadolu’yu ve Trakya’yı kucaklayan, yaşatan ve onlarca umudun kapısı olan bir şehrimizdir. İstanbul, Kafkasya’dan Balkanlar’a kadar gönül coğrafyamızdan göç etmiş kardeşlerimize yurt olmuş bir şehrimizdir. Ve bu şehirde hepimiz hemşeriyiz, buraya aitiz. Cem olmayı, birlik olmayı, beraber olmayı amaçlayan bu gönül mekanının temellerini atarken, şunu da açıkça söylemek isterim: 31 Mart’ta Allah nasip eder ve İstanbullu hemşerilerimiz de bizi layık görürlerse, her İstanbullu kardeşimin, her İstanbullu hemşehrimin başkanı olacağım. Her evin kardeşi, evladı olacağım. Farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğim. Biz, Fatih Sultan’dan sadece bir coğrafya teslim almadık. Aynı zamanda bir ruh, bir felsefe, bir yönetim anlayışını miras aldık. Bu yönetim anlayışının en önemli unsuru da hiç şüphesiz adalettir. Hizmette ötekileştirme, hizmette imtiyaz olmaz, hizmette ancak ve ancak adalet olur. Görevi devraldığımız bu şehri adaletle yöneteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her şeyi yerli yerine koyacağımızdan, herkesin hakkını alacağından, İstanbul’un hakkını İstanbul’a teslim edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz gönüller yapmaya geliyoruz. Bu şehrin her ilçesine, her semtine, her mahallesine adaletle hizmet götüreceğiz” diye konuştu.

“HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Bahçelievler’in her sokağına huzur getirmek için çalıştığını ifade eden Kurum, “Herkes bizim biriciğimizdir, özümüzdür, canımızdır. Canlarımızdır. Buradan hareketle şimdiye kadar hep haktan, halktan yana olduk. Hakikaten bir gün olsun ayrılmadık. Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gördük. Bundan sonra da böyle olacaktır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.