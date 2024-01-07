İBB başkan adayı Murat Kurum'dan hızlı start: Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!

07 Ocak 2024 22:35 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 22:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olduğunu duyurdu. Kurum adaylığının açıklanmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına giderek ilk açıklamasını yaptı.

"31 Mart akşamı, İstanbul’da duraklama dönemi bitecek; yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak.” diyen Kurum, kendi geleceği için değil, İstanbul’un geleceği için çalışacağının altını çizdi.

"TEK BİR RİSKLİ YAPI KALMAYACAK"

Rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul’a karşı ilgisizlik olduğunu dikkat çeken Kurum, “94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbulumuza kazandıracağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız” ifadelerini kullandı. Kurum, İstanbul için bir acil eylem planı hazırlayacaklarını da söylemişti.

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, çalışmalarına hızlı başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, İlk günden işe koyulduğunu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbul ile projeleri konuştuklarını aktardı.

"BU ŞEHRİN MEVCUT KARMAŞASINI EN HIZLI ŞEKİLDE GİDERECEĞİZ"

Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!"