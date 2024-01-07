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    • 07 Ocak 2024 22:35 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 22:51

    İBB başkan adayı Murat Kurum'dan hızlı start: Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, çalışmalarına hızlı başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, ilk günden işe koyulduğunu ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbul için projelerini konuştuklarını aktardı.

    İBB başkan adayı Murat Kurum&#039;dan hızlı start: Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!
    Yerel Seçim, İstanbul, İbb, Ak Parti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olduğunu duyurdu. Kurum adaylığının açıklanmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına giderek ilk açıklamasını yaptı.

    "31 Mart akşamı, İstanbul’da duraklama dönemi bitecek; yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak.” diyen Kurum, kendi geleceği için değil, İstanbul’un geleceği için çalışacağının altını çizdi.

    "TEK BİR RİSKLİ YAPI KALMAYACAK"

    Rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul’a karşı ilgisizlik olduğunu dikkat çeken Kurum, “94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbulumuza kazandıracağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız” ifadelerini kullandı. Kurum, İstanbul için bir acil eylem planı hazırlayacaklarını da söylemişti.

    AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, çalışmalarına hızlı başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, İlk günden işe koyulduğunu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbul ile projeleri konuştuklarını aktardı.

    "BU ŞEHRİN MEVCUT KARMAŞASINI EN HIZLI ŞEKİLDE GİDERECEĞİZ"

    Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz!  Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!"

    Foto Galeri
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    <p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarını a&ccedil;ıkladı. İstanbul'da Murat Kurum, CHP İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na resmen rakip oldu. İşte AK Parti'nin 26 il belediye başkanı adayları...</p>
    <p>İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum</p>
    <p>Aydın B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş</p>
    <p>Balıkesir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Y&uuml;cel Yılmaz</p>
    <p>Bursa B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş</p>
    <p>Denizli B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan</p>
    <p>Erzurum B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen</p>
    <p>Eskişehir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu</p>
    <p>Kocaeli B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Tahir B&uuml;y&uuml;kakın</p>
    <p>Muğla B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın</p>
    <p>Ordu B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Hilmi G&uuml;ler</p>
    <p>Samsun B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan</p>
    <p>Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe</p>
    <p>Bing&ouml;l Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan</p>
    <p>Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay</p>
    <p>&Ccedil;anakkale Belediye Başkan adayı J&uuml;lide İskenderoğlu</p>
    <p>&Ccedil;ankırı Belediye Başkan adayı H&uuml;seyin Filiz</p>
    <p>D&uuml;zce Belediye Başkan adayı Faruk &Ouml;zl&uuml;</p>
    <p>Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba</p>
    <p>Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları</p>
    <p>Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu</p>
    <p>Isparta Belediye Başkan adayı Ş&uuml;kr&uuml; Başdeğirmen</p>
    <p>Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş</p>
    <p>Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin</p>
    <p>Sinop Belediye Başkan adayı Yakup &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;oğlu</p>
    <p>Tokat Belediye Başkan adayı Ey&uuml;p Eroğlu</p>
    <p>Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk</p>
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi

    İBB başkan adayı Murat Kurum'dan hızlı start: Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!

    Haberler>Politika>İBB başkan adayı Murat Kurum'dan hızlı start: Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!
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    Yerel seçimİstanbulİBBAK Parti
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