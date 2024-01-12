İBB başkan adayı Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı

12 Ocak 2024 16:07 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 16:18

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Murat Kurum, İstanbul'da ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Kurum, Fatih’te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı ziyaretinde esnaf ve vatandaşı dinleyen Kurum, kentsel dönüşüm ile ilgili gelen soruları tek tek cevapladı. Kurum, ’Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız’ dedi.

Ziyarette Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti.

ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE YEREL SEÇİM MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Yerel seçimlere ilişkin konuşan Erdoğan, muhalefetin beklemediği bir hüsran ile karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

"BEKLEMEDİĞİ BİR HÜSRAN YAŞAYACAKLAR"

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı olarak samimi olarak neler yapabiliriz değerlendirmesini yapıyoruz. Manisa ve Mersin’de MHP çalışmalarını sürdürüyor onlar da çalışmalarda güçlü olarak çalışmalarını arkadaşlarımızla birlikte yürütüyorlar. Emin adımlarla, Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır"