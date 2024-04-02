02 Nisan 2024 00:45 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 00:59
İBB Meclis parti üye sayıları belli oldu: CHP ve AK Parti kaç sandalye aldı?
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde partilerin sandalye sayıları belli oldu.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımı belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun'un açıklamasına göre İBB Meclisi'nde CHP’nin 188, AK Parti’nin 130 üyesi olacak.
Ongun sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şöyle duyurdu:
"31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir:
CHP: 184
AKP: 130
MHP: 2
İstanbul’a hayırlı olsun."
Kaynak: tgrthaber.com.tr