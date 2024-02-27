İBB yarışı kızıştı! İstanbul anketinde son veriler açıklandı 

27 Şubat 2024 19:39 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 19:41

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kritik açıklamalarda bulundu. Saha çalışmaları hakkında bilgi veren Kulat, İBB'de kıyasıya bir yarış olduğunu belirtti.

"İMAMOĞLU ÖNE GEÇTİ"

ElipsTV'ye konuk olan Kulat, bir hafta öncesine kadar İstanbul'da yarışın başa baş, hatta Murat Kurum'un önde olduğunu söylerken son ölçümlerde İmamoğlu'nun öne geçtiğini belirtti.

8 İLE DİKKAT ÇEKTİ!

Şanlıurfa, Muş, Yozgat, Ordu, Bingöl, Nevşehir, Edirne ve Tokat'ta sürprizler olacağını söylerken Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) bu seçimlerin sürpriz partisi olacağını ifade etti.

Kamuoyu araştırmacısı, YRP'nin oy oranının yüzde 5-6 düzeyinde olduğunu belirtti.

İYİ Parti'nin durumundan da bahseden Kulat, İstanbul yarışına güçlü bir adayla girdiklerini ancak oylarının artmadığını söyledi.