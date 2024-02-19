İBB'ye aday gösterilmeyen Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' mesajı 

19 Şubat 2024 18:03 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 18:06

Olası İstanbul adaylığı DEM Parti'de tartışmalara sebep olan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, günler süren sessizliğin bozdu.

DEM Parti'nin İBB adayı Meral Danış Beştaş'a destek açıklaması yapan Demirtaş, "Adaylarımızın en güçlü şekilde destekleneceğine inanıyorum" dedi.

"ARTIK DEM ZAMANI"

X hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş, adayların güçlü şekilde destekleneceğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin İstanbul adayları, değerli Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'ye başarılar diliyorum. Adaylarımızın en güçlü şekilde destekleneceğine inanıyorum. Artık İstanbul'da DEM zamanı"

NE YAŞANMIŞTI?

Yerel seçim mesajlarının ardından DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağı tartışma konusu olan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul için aday olmayacağını duyurmuş, partinin İstanbul adayları ise Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni olarak açıklanmıştı.