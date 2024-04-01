İde'den İYİ Parti çıkışı: Kardeşlik yaptığım Akşener'in bırakması gerekiyor

01 Nisan 2024 22:57 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 23:13

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Murat İde, İYİ Parti'nin yeni bir yol çizmesi gerektiğini ifade ederek, Meral Akşener'in bırakması gerektiğini söyledi.

"BIRAKMASI GEREKİYOR"

İYİ Parti'nin Türkiye genelinde aldığı oy oranıyla büyük bir kayba uğraması eleştirilerin odağına oturdu. Gazeteci Murat İde, İYİ Parti'nin Akşener'den sonra teşkilat partisi olması gerektiğini savundu. İde, "Akşener, bir bedel ödeyeceğini söyledi. Bu noktadan sonra kendi etrafını saranlar ona doğruyu söylemiyor olabilir. Kardeşlik yaptığım Sayın Akşener'in bu noktadan sonra bırakması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

"VİCDANSIZ OLMAK GEREKİYOR"

İYİ Parti'de Antalya teşkilatının 'tek başına seçimlere girilmemesi' yönünde bilgi verdiğini İYİ Partili Kavuncu'nun ise 'tek' seçime girilmesi gerektiği yönünde konuştuğunu ileri süren İde, "Böyle bir hararette kendi sözünü yerde bırakmanın ve bu işi zorlamanın anlamı yok. Sayın Buğra Kavuncu Antalya'daki durumla ilgili tek başına girilmesini söyledi. "Oradaki yöneticiler geldi tek başımıza girersek mahvoluruz dediler" Teşkilat işbirliği yapalım diyor. Şahit olmasam söyler miyim. Aksi bir iddiada bulunulmadı yalanlanmadı. İYİ Parti artık Meral Akşener'in partisi değil, teşkilat ve seçmenin partisidir. İmamoğlu ve Yavaş operasyon yaptı demek için vicdansız olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.