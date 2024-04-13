İletişim Başkanlığı 'Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor' iddialarını yalanladı

13 Nisan 2024 21:10 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 21:10

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor” iddiaları üzerine X hesabından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada; "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor” iddiaları manipülasyon içermektedir.

Söz konusu görüntülerin 2021 yılına ait olduğu ve güncelmiş gibi servis edildiği tespit edilmiştir.

2022 yılının Nisan ayında İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla, Suriyelilere bayram izni verilmesi uygulaması sonlandırılmıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.