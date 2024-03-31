İlk kez oy kullanacaklar dikkat! İşte 5 adımda yapılması gerekenler...

31 Mart 2024 07:53 - Güncelleme : 31 Mart 2024 07:54

Türkiye bugün sandık başına gidiyor. "Nasıl oy kullanacağım?" sorusu, oy kullanmaya gidecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. İlk kez seçimde oy verecek olan vatandaşlar, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri merak ediyor. YSK tarafından paylaşılan oy kullanma rehberi sonrasında, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler belli oldu.

İşte 5 adımda oy kullanma rehberi;

1- NEREDE OY KULLANILACAĞI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

Oy kullanırken seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- SEÇMENİN ÜZERİNDE KİMLİK BELGESİ BULUNMASI ZORUNLU

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRİLMEYECEK

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.

Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- OY PUSULASINA MÜHÜR DIŞINDA İŞARET KONULMAYACAK

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZA ATILACAK

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.