İmamoğlu ile seyirci arasında DEM Parti tartışması! 

08 Mart 2024 04:46 - Güncelleme : 08 Mart 2024 04:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisine konuk oldu. Fragmanı yayılanan programda İmamoğlu'nun bir izleyiciyle 'DEM Parti' kavgası ise programa damga vurdu.

Bir izleyicinin DEM Parti ile ilgili İmamoğlu'na eleştiriler yönlendirmesi sonrası, "DEM Parti'ye oy veren 7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?" sorusunu seyirciye yönlendiren İmamoğlu, "Evet" cevabını alınca şaşırdı.

Bunun üzerine İmamoğlu "7-8 milyonu terörist ilan edeceksiniz?" dedi, seyirci ise "Ben karşıyım" diye cevapladı. İmamoğlu'nun "Adalet sisteminin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan etmek AK Parti'nin getirdiği anlayış" sözleri salonun belli bir kısmından alkış aldı.

DEM PARTİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Bakırköy'de yaptığı açılış töreninde de, CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözlerine sert eleştirilerde bulunmuştu.

İmamoğlu isim vermeden Köksal'a, "Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak" demişti.