İmamoğlu Özel'in lafını ağzına tıkadı

24 Mart 2024 14:22 - Güncelleme : 24 Mart 2024 14:46

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, yerel seçim kampanyası kapsamında düzenlenen Sultangazi’deki halk buluşmasına katıldı. Ekrem İmamoğlu’nun otobüs içerisindeki anları kendi sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayını takipçileriyle paylaştı.

LAFI AĞZINA TIKTI

Canlı yayın yapan partilinin “Sayın başkanım sayın genel başkanım” diyerek seslenmesi üzerine İmamoğlu, cevap vermeye yeltenen Özel’in lafını ağzına tıkadı.

İmamoğlu, “Genel başkanımızla İstanbul’da Sultangazililerle buluşacağız. İnşallah hem genel başkanımızı hem partimize hem milletimize hem İstanbullulara mahcup olmayacağımız güzel bir seçim yaşayacağız. Umarım bugün genel başkanımızla uğurlu bir başlangıç yaparız.” dedi.

Özel, “Sultangazi’ye 5 yıl önce de geldik çok çalıştık ama bugün gördüğümüz Sultangazi 5 yıl önce İstanbul’un verdiği karardan çok mutlu ve bu seferde Sultangazi aynı kararı verecek. Çok iyi karşılandık ben Sultangazi’yi elbette çok seviyoruz. Ama bu kadar yakın bir ilgi beni çok duygulandırdı. Hem Ekrem Başkan’a çok teşekkür ediyorum hem de sevgili Özdemir’e başarılar diliyoruz.” dedi.