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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>İmamoğlu Saraçhane'de konuştu: Bu seçimin kaybedeni yok
01 Nisan 2024 00:44 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:51

İmamoğlu Saraçhane'de konuştu: Bu seçimin kaybedeni yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de konuşuyor. İmamoğlu, “16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok” dedi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İmamoğlu Saraçhane&#039;de konuştu: Bu seçimin kaybedeni yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de konuşma yapıyor.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok. Milletin her ferdine, her inancına, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, her etnik kökenden insanına hayırlı olsun. İstanbul'a hayırlı olsun. Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliliğine, milletin her ferdine, her inancına, Alevisine, Caferisine, Şafisine, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, bu şehrin Çerkezine, bu şehrin her etnik kökenden insanına hayırlı olsun.

İmamoğlu Saraçhane'de konuştu: Bu seçimin kaybedeni yok - 1. Resim

"İSRAFI KENARA İTTİK"

Bu seçimle birlikte, bu şehri baskısı altına alan, 2019'dan bu yana birçok kötülüğü kenara ittik. İsrafı kenara ittik. Bu şehrin parasının çarçur edilmesini kenara ittik. Bu şehrin bütçesine bereket geldi. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Milletin parası artık milletin oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Bu başarıya hep birlikte beş yıl önce başlayan o güçlü demokrasi yolculuğuyla başladık. Hep birlikte iyi dilin, güzelliğin, insanlarıyla bir olmanın anlayışını temsil ettik.  Ama buradan bazı teşekkürleri etmek istiyorum. Bu başarıya değer katan ve bu yolculuğu en güçlü şekliyle birlikte, tasarlayarak, İstanbul'da güçlü bir başarı elde etmemize vesile olan Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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