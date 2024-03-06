İmamoğlu’ndan 14 Mayıs itirafı: Kendimi sorumlu tutuyorum 

06 Mart 2024 21:12 - Güncelleme : 06 Mart 2024 21:14

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medyascope'da yerel seçim gündemine ilişkin soruları cevapladı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yenilgiden kendini sorumlu tuttu.

"Hayıflanıyorum, daha iyisini yapabilirdik" diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin kaybettiği her günden kendimi sorumlu tutuyorum, ‘Çok çalışmam gerekiyor’ diyorum. Bir değişimin partimize iyi geleceğini iddia ettim ve bunun da mücadelesini yürüttük. Parti içi süreçleri hatırlayın, aylarca sürdü. Ardından kurultay oldu, her biri siyaset tarihi açısından çok önemli vakalardı. Şimdi de yerel seçim içinde kendimizi bulduk.

"KURUMSALLAŞMA ÇABASI İÇİNDE OLACAĞIZ"

Şimdi değişim, dönüşümle ilgili yeni bir dönemin, yeni bir siyasetin, yeni nesil siyaset anlayışının kurumsallaşmasıyla ilgili yeni doğmuş bebek gibi düşünelim. Bir yanıyla var olan güçlü hafızamızda yerel yönetimi inşa etmeye çalışıyoruz. Bir model ortaya koymaya çalışıyoruz ve bu seçimi kazandıktan sonra o modeli hareketlendirirken bir yandan o kurumsallaşmayı yükseltme çabası içerisinde olacağız."

ÖZGÜR ÖZEL İLE ARASINDAKİ İLİŞKİ...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile arasındaki uyumun saygı ve sevgi çerçevesinde olduğunu belirten İmamoğlu, "Kimsenin tahmin edemeyeceği seviyede saygı, sevgi, adanmışlık ve içtenlik duygularını kapsayan bir diyalog kurduk" dedi.

Esas hedeflerinin milletin beraberliği, mutluluğu, refahı, kalkınması ve zenginleşmesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Özgür Özel ile yolculuklarını “dava üzerinde bir yolculuğa" benzer olduğunu vurguladı.

İBB Başkanı, "Esas amacımız bu milletin beraberliği, mutluluğu, refahı, kalkınması, zenginleşmesi meselesi. Bütün bu idealler, bu dava üzerinde bir yolculuk. Tabii ki samimiyet ve saygı içerisinde. O bakımdan çok memnunum ve çok razıyım. Eğer ben bir konuda bir şey sormam gerekiyorsa tabii ki ben genel başkanıma sorarım." diye konuştu.