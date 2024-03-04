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04 Mart 2024 11:11 - Güncelleme : 04 Mart 2024 11:19

İmamoğlu'ndan Galatasaray'a ziyaret: Dikkat çeken kravat detayı

CHP'nin İstanbul'da yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ı ziyaret etti. İmamoğlu, Dursun Özbek ile bir araya gelirken kravat detayı da dikkatlerden kaçmadı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
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Galatasaray, Ekrem İmamoğlu, İBB, CHP

CHP'nin İstanbul'da yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yi ziyaret edip Ali Koç ile görüşmüştü.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

İmamoğlu bugün de Galatasaray'a bir ziyaret gerçekleştirdi.  İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

KRAVAT DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmede dikkat çeken bir detay objektiflere yakalandı. Fenerbahçe'ye yaptığı ziyarette sarı-lacivert renkte kravat takan İmamoğlu, Galatasaray ziyaretinde ise mavi düz bir kravat tercih ettiği görüldü.

İmamoğlu'ndan Galatasaray'a ziyaret: Dikkat çeken kravat detayı - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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