İmamoğlu'ndan Kurum'un '8 km metro yaptılar' iddiasına cevap

10 Mart 2024 13:33 - Güncelleme : 10 Mart 2024 13:56

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Bu süreçte partilerin belirlediği adaylar da seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Projelerini vatandaşlarla paylaşan adaylar, seçimde kendilerine oy istiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu da Yenidoğan-Sancaktepe-Finans Merkezi-Söğütlüçeşme Metro Hattı’nın Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni’nde hem yerel seçime hem de yeni projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"5 YILDA 65 KİLOMETRE METROL YAPTIK"

Beş yıldır açtıkları metroların sayısının 25 yılda açılan metrolarla kıyaslamanın doğru bulmadığını aktaran İmamoğlu, “25 yılda 125 kilometre yol yapanlar, ama yıllarca çok büyük bir iş yapmış gibi bunu anlatırlar. Karşılaştırma imkanı olmadığı için kendi kendilerini biraz da metro şampiyonu ilan ederler. 2019’da er meydanına biz çıktık, biraz işler değişti. Biz metro yaptıkça biraz da onların gerçek fotoğrafı ortaya çıkmaya başladı. Biz beş yılda tam 65 kilometre metro yaptık" ifadelerini kullandı.

KURUM'UN İDDİASINA CEVAP

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un “İBB, 8 km metro yaptı” iddiasına da cevap veren İmamoğlu, “Bu adım sayan arkadaş, tarihe geçti. Bir şey diyeceğim, diyemiyorum. Ciddi bir tarafı daha var. Bu işin içinde emek hırsızlığı var. Böyle saygısız siyaset olmaz” dedi.

ERDOĞAN'IN "BENİM İÇİN BU SON SEÇİMDİR" SÖZLERİ...

İsim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerine ilişkin “Benim için bu son seçimdir” sözlerine de göndermede bulunan İmamoğlu, “Bu seçim, kutuplaştırmaya son deme seçimi, insanları ayrıştırmaya son deme seçimidir. Bu seçim, önce insan, insanı insan olduğu için sevmeye başlama seçimidir” ifadelerini kullandı.