İmamoğlu'nun 'metroları ben yaptım' iddiasına AK Parti'den yalanlama

08 Mart 2024 20:36 - Güncelleme : 08 Mart 2024 20:39

Seçimlere 22 gün kala gözler İstanbul'a çevrildi. Babala TV yayınında kendi döneminde 3 adet metro projesinin başlatıldığını söyleyen İmamoğlu, bu hatların Mahmutbey-Esenyurt, Göztepe-Ataşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe olduğunu iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir programda metro hatlarıyla ilgili söylediği ifadelere karşılık AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması düzenlendi.

"DOĞRU OLMAYAN SÖZLER SARF ETTİ"

Açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Maliki Ejder Batur, "Katıldığı televizyon programında, her zaman olduğu gibi kendisine soru soran hanımefendiye aşağılayıcı bir üslupla 3 metro hattı projesinin, isimlerini de kendi ifadesiyle okuyacağım. Çünkü metro hatlarının orijinal ifadesini de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı doğru ifade edememiştir. Onun ifade ettiği şekliyle açıklamak istiyorum. ’Mahmutbey - Esenyurt, Göztepe - Ataşehir ve Çekmeköy - Sancaktepe metro hatlarını’ temelinden itibaren kendisi yapıp, bitirdiğine dair maalesef doğru olmayan sözler sarf etmiştir.

"BU 3 PROJE DE BİZİM DÖNEMİMİZDE BAŞLADI"

Bu 3 projeye de bizim dönemimizde başlanmıştır. 2014 - 2019 döneminde Büyükşehir Belediye Meclisinin bir üyesi olarak Murat Bey ile beraber AK Parti grubumuzun içinde lehte oy kullandığımız bu 3 metro hattının yapımının, finansmanıyla ilgili karar da bütün CHP grubuyla beraber Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak günümüzde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da ret oyuyla beraber bu 3 metro hattının finansmanı için onay çıkmıştır. Bizim dönemimizde başlanmıştır. Kendisi buraların temelini atmamıştır. Kendisi son 5 yıl içerisinde ulaşım adına gerek karayolu sistemi açısından, gerek raylı sistemler açısından, gerek denizyolu taşımacılığı ulaşımı açısından yine İstanbullu hemşerilerimize sıfırdan hiçbir şey sunmadığı gibi bu 3 metro hattının da yapımıyla alakalı ’temelden alıp, bitirdim’ ifadesini kesinlikle doğru olmadığını ifade etmek istiyorum.

"SADECE 8 KM YAPTI"

5 yıllık hizmet süresince 48 kilometre metro hattı yaptığını ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 kilometre olduğunu söyleyen Dr. Maliki Ejder Batur, “Biz yalan söylemeyi bilmiyoruz diyerek aslında bunun başlangıcını yaptı. Bu cümleden sonra yaptığı bütün açıklamaları biz rasyonel olarak ve meslek olarak mühendis olduğum için şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz de bilgiye, belgeye ve veriye dayalı ifadeler var. AK Parti siyasetine de bu yakışır. Bunu temel alarak konuşuyoruz. Kendisi ‘48 kilometre metro hattı açtım’ diyor. Bu 48 kilometre metro hattının sade 8 kilometresini yaptı. Kümülatif olarak metro inşaatı; kaba inşaatı, elektromekanik sistemleri, sinyalizasyonuyla beraber bir bütünlük arz eder. Bu bütünlük çerçevesinde ‘48 kilometre açtım, temelini attım, yaptım, bitirdim’ cümleleri tamamen havadadır." diye konuştu.