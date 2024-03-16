İsmail Kapan soruyor... Ekrem İmamoğlu hatırlamıyorum diyor, Murat Kurum bugüne kadar verdiğim sözü tuttum diyor... Sizce hangisi?

16 Mart 2024 12:23 - Güncelleme : 16 Mart 2024 12:54

Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul'da yarış kıyasıya devam ediyor... Parti mitingleri, adayların seçim vaatleri ve peş peşe açıklanan seçim anketleri yayınlanıyor..

Bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da verdiği vaatler için 'hatırlamıyorum' demesine tepkiler ardı ardına geliyor...

Bu tepkiler üzerine Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan köşesine taşıdığı yazıda sordu... Ekrem İmamoğlu "hatırlamıyorum" diyor, Murat Kurum "bugüne kadar verdiğim sözü tuttum" diyor... Sizce hangisi?

İşte İsmail Kapan'ın kaleme aldığı yazı;

31 Mart seçimlerine yalnızca iki hafta kaldı… Hâliyle anketler de bol bol yayınlanıyor. Ama her zamanki gibi bir sıkıntı var; makyajlı anketler yani! Geçmiş dönemlerde, çok çok iddialı tahminlerde bulunan bazı kamuoyu araştırmacıları dükkânı kapatmak zorunda kaldı.

Lakin bazıları, pek çok defa, amiyane tabiriyle ‘madara’ olmasına rağmen, hâlâ aynı telden saz çalmaya devam ediyor. Çok değil, 14-28 Mayıs seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nu yüzde altmış oy oranıyla cumhurbaşkanı seçenler, hiç ders almamışçasına algı oyununda ısrar ediyorlar. Tabiatıyla en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir seçimleri için rakamlar veriliyor. Ancak Adana, Mersin, Antalya ve Eskişehir de önemli. Bakalım buralardan ne gibi sonuçlar çıkacak…

"CHP'NİN BAZI KALELERİ DÜŞEBİLİR"

CHP’nin bazı kaleleri düşebilir. İstanbul’da başa baş gibi sunulan durum, sahadaki gerçeği ne oranda yansıtıyor acaba? Bir puanlık fark, 31 Mart’ta hangi tarafa kayacak? Yoksa fark bir puandan daha mı yüksek olacak? İki ay önce, Ekrem İmamoğlu, (açık ara önde) diye parlatılıyordu. Fakat o açık ara çok çabuk kapandı ve Murat Kurum öne geçti…

İkbal hedefini İBB’nin daha ötesine taşımak isteyen İmamoğlu, son haftalarda, yurt genelindeki etkinlikleri bırakıp yeniden İstanbul’a kilitlenmesine rağmen, ciddi bir performans düşüklüğü gösteriyor!.. 2019 seçimleri öncesinde, seçmene verdiği sözleri dahi unuttuğu görülen İmamoğlu, anlaşılan o iddialı ve tepeden bakan tavrının ceremesini çekecek gibi.

"UNUTURSAN UNUTULURSUN"

Unutursan unutulursun… İmamoğlu, katıldığı bir TV programında, önceki seçimde verdiği sözlerini soran sunucuya, HATIRLAMIYORUM diye cevap veriyor. Vatandaşı etkilemek için bol keseden vaatte bulunacaksın ve unutacaksın öyle mi? Böyle ciddiyetsizlik olur mu? “Belediye sosyal tesislerinde, ihtiyaç sahibi çiftlere, haftada bir ücretsiz düğün. Böyle bir vaadiniz var mıydı?” sorusunu hatırlamıyorum diye cevap veriyor. On beş bin konut sözünüz var mıydı? Ooon bin filandı galiba, diyerek yuvarlıyor. Sözün burasında "Unuttun beni zalim" şarkısını hatırlıyor insan…

Ama Ekrem İmamoğlu Karadeniz çocuğu. Yöresinin türkülerine daha aşinadır mutlaka. "Mısırı kuruttun mu, ambarda duruttun mu, nenen çarık giyerdi, sen bunu unuttun mu?" Unutmak olmaz. Gelgelelim İmamoğlu fena hâlde unutmuş! Zira konuk olduğu bir YouTube kanalında da, aynı durum tekrar etmiş. Sunucu metroyu iki katına çıkarma vaadini soruyor.

Cevap olarak "Ben ne dediğimi, kelime kelime nereden bileyim?" diyor. “Denizaltı ile kent içi yolculuk” gibi bayağı havalı bir vaadi daha hatırlatılmaya çalışılıyor, o yine hatırlamıyorum diye karşılık veriyor!

Ne dediğini kulağın duyuyor mu arkadaş? Ekrem Bey, vaatlerini laf olsun diye söylediğini kendisi itiraf ediyor. “Beş yılda yetişmezdi, yetişmedi de zaten” diyor. Peki, yetişmeyeceğini bile bile neden vatandaşı beklenti içine sokup kandırıyorsun? Dürüst politika bu mudur? Her tarafa afiş astırmış: “İstanbul başardı...” İstanbul neyi başardı? Sunucu soruyor: İçiniz rahat mı? İstanbul depreme hazır mı? “Beş senede nasıl hazırlayayım?” diyor. Yahu arkadaş bu işler çocuk oyuncağı mı?

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMASI SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Vâkıâ bu sonuç hiç şaşırtıcı değil. İstanbul’u yönetmeyi değil, onu basamak yapıp başka ikbal hedefleri için vasıta olarak görürsen bu kadar olabilir. Beş yıllık karne hiç de göz doldurmuyor… Ve elbette seçmen de bunu değerlendirecektir. Makyajlı anket sonuçları değil, vatandaşın sandıktaki kararı neticeyi belirleyecek. Dolayısıyla bazılarının hayal kırıklığına uğraması sürpriz olmayacak.

Öyle İmamoğlu beş puan önde, Mansur Yavaş yedi puan önde, İzmir’de CHP bilmem kaç puan önde üfürmeleri, geçmişte de benzeri çok görülen ucuz numara. Bunun en yakın örneği 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarıdır...

Önceki akşam AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum TGRT Haber’de konuğumuzdu. İstanbul için 2029 ve 2034 vizyonuyla hazırladığı muhteşem projelerini, bir defa daha detaylı olarak dinledik. Öyle on-on beş bin değil, altı yüz elli bin konutun inşası söz konusu. İstanbul’un ulaşımını rahatlatacak raylı sistemi beş sene içinde 332 km’den 650 km’ye, on sene içinde de 1004 km’ye çıkarmayı hedefliyor.

Ayrıca İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında, toplam 122,2 km’lik iki tane devasa tünel yapılması planlanıyor. Aynı şekilde deniz ulaşımını iki katına çıkarma hedefi var... Bunlar hakikaten insana heyecan veriyor.

“İstanbul Muradına kavuşursa” bu muhteşem projeler de hayata geçecek ve İstanbulluların çilesi sona erecek. Elbette İstanbul halkı sandık başına giderken bunu göz önünde bulunduracaktır. Meselenin özü şudur: Söz verip unutan mı yoksa verdiği sözü tutan mı? Ekrem İmamoğlu "hatırlamıyorum" diyor. Murat Kurum ise, "Ben bugüne kadar verdiğim sözü tuttum" diyor. Sizce hangisi ipi göğüsler?