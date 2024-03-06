İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına Türkiye'den sert tepki

06 Mart 2024 22:40 - Güncelleme : 06 Mart 2024 22:57

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının, Batı Şeria’da 3.500 konut inşa edilmesine yönelik olarak onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir" denildi.

"DERHAL SON VERİLMELİDİR"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının Batı Şeria'daki yeni işgal planına sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapıldı. Keçeli'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail makamlarının, Batı Şeria’da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün (6 Mart) onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir.

Bu eyleme derhal son verilmelidir. İsrail’in uluslararası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için, işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerekmektedir.

Bu bakımdan, Batı Şeria’daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından “yasadışı yerleşim” olarak adlandırılması yeterli değildir. Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır."